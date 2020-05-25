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HaberlerGalatasaray Haberleri Efsane isimden tepki! "Diagne'yi nasıl transfer edersiniz?"
25.05.2020 - 22:38 |

Efsane isimden tepki! "Diagne'yi nasıl transfer edersiniz?"

Galatasaray'dan Belçika kulübü Club Brugge'e transfer olan ve beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne'ye sert eleştiri geldi. Belçika ekibinin efsane isimlerinden olan Gert Verheyen transfere tepki gsöterdi.

Efsane isimden tepki! "Diagne'yi nasıl transfer edersiniz?"
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Club Brugge'ün efsane oyuncularından Gert Verheyen, Belçika'daki köşesinde Galatasaray Mbaye Diagne'nin kiralanmış olmasına tepki gösterdi.

Senegalli oyuncunun gelirken 'kötü bir oyuncu' olduğunun belli olduğunu belirten yorumcu, "Bir oyuncunun dışarıdan görünüşü gerçeği yansıtmaz, davranışlarına ışık tutmaz. Diagne'nin transferi çok büyük bir hata oldu. Galatasaray'da birileriyle konuştuğunuzda, Diagne'yi gönderdikleri için mutlu olduklarını duyuyorsunuz. Galatasaray'da izlediğim maçlarda da onu beğenmemiştim. Böyle bir oyuncuyu nasıl alabilirsin ki?" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne, Club Brugge'de 9 maçta 4 gol attıktan sonra PSG maçında penaltıyı atmakta ısrar edince kadro dışı bırakıldı ve sonra bir daha geri dönemedi.

Efsane isimden tepki Diagneyi nasıl transfer edersiniz

 

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