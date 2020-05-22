Efsane koç Jerry Sloan hayatını kaybetti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Listede 4. sırada

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.

İki kez finalde 'Bulls Hanedanlığına' yenildi

Efsane hoca, Utah Jazz ile iki kez NBA'de final oynadı ancak ikisinde de Micheal Jordan'lı Chicago Bulls'a kaybederek şampiyonluk kupasına ulaşamadı. Sloan aynı zamanda yönettiği takımların başında toplamda 1000 galibiyet barajına ulaşabilen ve bu barajı geçebilen beş antrenörden biri.

Hidayet Türkoğlu'ndan taziye mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan için başsağlığı mesajı yayımladı

Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sloan ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat koç." ifadelerini kullandı.

Efsane koçun eski öğrencisi Mehmet Okur haber sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.









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