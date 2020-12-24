Efsane miras

Türk futbolunda ve Trabzonspor tarihinde özel bir yeri olan Özkan Sümer, son dönemine kadar her zaman önemli yıldızların yetişmesi, gençlerin parlaması için çalıştı.

Trabzonspor’a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet ederek sayısız efsaneye liderlik eden Özkan Sümer, son olarak Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır’ın yetişmesinde de pay sahibiydi. Bu sezon Lille’de kariyerinin en iyi dönemini geçiren Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’da 1.5 senelik dilimde 1 numara olan Uğurcan Çakır ve bordo-mavili takımın 10 numarası Abdülkadir Ömür, Özkan Sümer’in adeta veda mirası oldu.

Yusuf Yazıcı ile bir baba-oğul ilişkisi olan efsane futbol adamı, 2017’den itibaren önce Trabzonspor’da A takıma çıkması, daha sonra kalıcı hale gelerek ilk 11’de yer alması ve ardından Lille’e giden yolda destekleriyle önemli bir isim oldu.

Uğurcan Çakır’ın da Onur Kıvrak sonrası dönemde bordo-mavili takımın 1. kalecisi olmasını sağlayan ve güvenen isim yine Özkan Sümer idi. Uğurcan’ın nikah şahitliğini de yapan Sümer, desteğini hiç esirgemedi.

Özkan Sümer, Abdülkadir Ömür’ün altyapıdaki potansiyelini iyi bildiği için A takımda olmasını çok istedi, sakatlık sürecinde yalnız bırakmadı ve 10 numarayı alması konusunda tavsiye verdi.