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HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Efsane teknik adam Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı
27.06.2020 - 11:05 | | BUENOS AIRES (AA) -

Efsane teknik adam Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı

Arjantin'i 1986 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan eski teknik direktör Carlos Bilardo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Efsane teknik adam Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı
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Arjantin Milli Futbol Takımı'nı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştıran eski teknik direktör Carlos Bilardo, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Adams-Hakim sendromu başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları bulunan 82 yaşındaki Bilardo'nun, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ancak eski teknik adamın hastalık belirtisi göstermediği öğrenildi.

Efsane teknik adam Carlos Bilardo koronavirüse yakalandı

Hem oynadığı hem de çalıştırdığı eski kulübü Estudiantes, başkent Buenos Aires'teki evinde, bakım altında yaşayan Bilardo için Twitter hesabından destek mesajı paylaştı.

Bilardo, Diego Maradona'nın da yer aldığı Arjantin kadrosunu 1986'da dünya şampiyonluğu, 1990'da ise dünya 2'nciliğine taşıdı. Arjantin, 1986'dan beri Dünya Kupası'nı kazanamıyor.

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