Ege 2020'yi 7 final, 1 ÅŸampiyonlukla tamamladÄ±

Pandemi nedeniyle geÃ§en sezon ligler aylar boyunca dururken, futbolda Play-Off oynayan 7 Ege takÄ±mÄ±ndan 6'sÄ± eli boÅŸ dÃ¶ndÃ¼. TÃ¼rkiye'de vaka sayÄ±larÄ±nÄ±n artmasÄ±yla futboldaÂ Ã¶nce seyircisiz oynanmaya baÅŸlayan sezon, mart ayÄ±nda tamamen dururken, SÃ¼per Lig ve TFF 1'inci Lig 3 ay sonra devam edebildi. AlÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yaz dÃ¶neminde seyircisiz oynanan 1'inci Lig'de Play-Off'a kalan Akhisarspor, SÃ¼per Lig'e dÃ¶nÃ¼ÅŸ ÅŸansÄ±nÄ± Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e yarÄ± finalde deplasmanda 3-3 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± eÅŸleÅŸmenin rÃ¶vanÅŸÄ±nda evinde 1-0 yenilerek kaÃ§Ä±rdÄ±.

SalgÄ±n nedeniyle 4 ay boyunca duran Misli.Com 2'nci Lig ve 3'Ã¼ncÃ¼ Lig'de sezonun temmuz ayÄ±nda Antalya'daki Play-Off maÃ§larÄ±yla tamamlanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, 6 Ege ekibi finallerde sahne aldÄ±. 2'nci Lig'de sezonu uzun sÃ¼re lider gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kten sonra Play-Off oynayan Manisa Futbol KulÃ¼bÃ¼, Ã§eyrek finalde Ä°negÃ¶lspor, yarÄ± finalde Sancaktepe FK'yÄ± eledikten sonra Tuzlaspor'a 0-0 biten finalde seri penaltÄ±larla 5-4 yenilerek hayallerine veda etti. Bu sezon ligde yine rakiplerine fark atarak zirveye kurulan siyah-beyazlÄ± ekip iÅŸini Play-Off'a bÄ±rakmak istemiyor. 3'Ã¼ncÃ¼ Lig'de ise Play-Off oynayan 5 Ege takÄ±mÄ±ndan gÃ¼len yalnÄ±z Turgutluspor oldu.

Antalya'daki Play-Off maratonunda Bucaspor 1928 ve MuÄŸlaspor, yarÄ± finaldeki ilk maÃ§larda havlu attÄ±. Somaspor, yarÄ± finalde MuÄŸla'yÄ± 2-0'la geÃ§ip Pazarspor'a finalde 3-2 teslim oldu. YarÄ± final engelini atlayan iki Ege ekibini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren finalde ise Turgutluspor, KarÅŸÄ±yaka'yÄ± normal sÃ¼resi 1-1, uzatmalarÄ± 2-2 tamamlanan maÃ§ta seri penaltÄ±larla 7-5 yenerek adÄ±nÄ± 2'nci Lig'e yazdÄ±rdÄ±. KoronavirÃ¼s pandemisiyle liglerde kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin tek sezonluÄŸuna kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla Manisaspor, 3'Ã¼ncÃ¼ Lig'den amatÃ¶re dÃ¼ÅŸmekten kurtulurken, BÃ¶lgesel AmatÃ¶r Lig'den ise Bergama Belediyespor, profesyonel kategoriye alÄ±ndÄ±.

AVRUPA'DA KUPA KAÃ‡TI

Basketbolda ise 2020 yÄ±lÄ±nda baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n tarihindeki ilk Avrupa kupasÄ±nÄ± kazanma fÄ±rsatÄ± koronavirÃ¼s pandemisine takÄ±ldÄ±. GeÃ§en sezon 3 yÄ±l sonra yuvaya dÃ¶nen AntrenÃ¶r Ufuk SarÄ±ca yÃ¶netiminde ING Basketbol SÃ¼per Ligi ve FIBA Europe Cup'a damga vuran KarÅŸÄ±yaka, eÅŸine rastlanmamÄ±ÅŸ salgÄ±n dÃ¶nemi nedeniyle yarÄ±ÅŸÄ± erken noktalamak zorunda kaldÄ±. En bÃ¼yÃ¼k favorisi olduÄŸu Europe Cup'ta geÃ§en sezon 13 maÃ§ Ã¼st Ã¼ste kazanarak yarÄ± finale kalan PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, salgÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ve Avrupa'da patlak vermesi Ã¼zerine mart ayÄ±nda tÃ¼m ligler ve kupalarÄ±n durdurulmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±. Europe Cup'ta Ã¶nce bu sezon baÅŸÄ±na ertelenen yarÄ± final maÃ§larÄ±, ardÄ±ndan tamamen iptal edilince yeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar kupadan oldu.