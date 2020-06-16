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16.06.2020 - 13:19 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Ege derbisine geri sayım

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Altay ile Akhisarspor arasında İzmir'de oynanacak Ege derbisi, Süper Lig hedefindeki iki kulübün zorlu yarıştaki kaderlerini büyük ölçüde netleştirecek.

Ege derbisine geri sayım
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Ligde 43 puanla 7'nci sırada yer alan Altay, 45 puanı bulunan 5'inci basamaktaki rakibini yenerek adını yeniden Play-Off hattına yazdırmayı hedeflerken, Akhisarspor ise ilk 2 ile arasındaki 2 puanlık farkı eritmenin planlarını yapıyor. Son haftalarda çıkışa geçen iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.


Son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, iç sahada 6'da 6 yapmak istiyor. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçerek son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Akhisarspor ise deplasmanda 4'te 4 yapmaya çalışacak. Beraberlik halinde iki takımın da yara alacağı Ege derbisinde zafer kazancak ekibin iddiası güçlenecek, kaybeden ise psikolojik olarak havlu atacak.

USTA AYAKLARIN KAPIŞMASI
Altay ve Akhisarspor arasındaki kritik karşılaşmada sonucu usta ayaklar belirleyecek. Ligde 29.3 yaş ortalamasıyla mücadele eden Altay'da 35 yaşındaki santrfor Marco Paixao'nun yanı sıra Tatos, Putsila, Kappel, Kerim Avcı, Turgut Doğan gibi 30 yaş ve üzeri hücum oyuncuları skor üretmeye çalışacak. Ligde 29.5 yaş ortalamasıyla yarışan en yaşlı kulüp Akhisarspor'da ise Erhan, Burhan, Bjarnason, Onur, Cikalleshi, Ergin gibi tecrübeli oyuncular gol bulmanın yollarını arayacak.

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