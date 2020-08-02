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02.08.2020 - 12:41 | | Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

Egeliler harekete geçti

Futbol Federasyonu'nun ligler tamamlandıktan sonra koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm liglerde tek sezonluğuna küme düşmeyi kaldırıp umudunu aylar önce yitiren takımları dahi kümede tutmasına isyan eden Ege'nin TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off oynayan ekipleri itirazda bulunuyor. TFF 1. Lig Kulüpler Birliği, ligde Play-Off finalini penaltılarla Karagümrük'e kaybeden Adana Demirspor'un Süper Lig'e, 2. Lig'de yine finali Tuzlaspor'a penaltılarla yitiren Manisa Futbol Kulübü'nün ise doğacak boşluk nedeniyle 1. Lig'e alınması için başvuru yaptı.

Egeliler harekete geçti
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TFF 1. Lig'de şampiyonluğu son hafta kaybedip Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşayan Akhisarspor, Bursaspor'la birlikte karara itiraz etti.

TFF'nin kararının maçlar oynatılarak sonuca bağlandıktan sonra eşitlik ilkesine uymadığını, şampiyonluk yarışı veren takımların mağdur olduğunu savunan TFF 3. Lig'deki Play-Off finalistleri Karşıyaka ve Somaspor da Tahkim Kurulu'nun yolunu tutmaya hazırlanıyor.

Süper Lig Kulüpler Birliği, lig bittikten sonra salgın nedeniyle küme düşmenin tek sezonluğuna kaldırılmasını talep etmiş, Futbol Federasyonu'nun tüm liglerde düşmeyi kaldırmasıyla şubat ayında umutlarını yitiren puansız Manisaspor, eksi 14 puanla ligi tamamlayan Şanlıurfaspor gibi takımlar bile kümede kalmıştı.

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