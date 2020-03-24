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24.03.2020 - 15:41 |

Egzersizini evde yap hareketsiz kalma

Dünyanın birçok yerini etkisi altına almış Corona virüs salgınının ülkemizde kontrol altına alınması için alınan önlemlere ek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’dan vatandaşları memnun eden bir çözüm: Evde Egzersiz Videoları!

Egzersizini evde yap hareketsiz kalma

İBB Spor İstanbul tesislerinde görevli profesyonel eğitmenlerce hazırlanan videolar, evde kolaylıkla uygulanabilecek egzersiz önerilerinden oluşuyor. Yetişkinlere özel egzersiz programının yanı sıra, 60 yaş üstü sağlıklı bireylere yönelik egzersizleri ve evde uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrılarını engellemeye yardımcı bel bölgesini kuvvetlendirecek egzersizleri de kapsıyor.

Spor İstanbul’un sosyal medya sayfalarında paylaşılan içerikler ile hareketsizliği önüne geçecek öneriler getirilmek amacıyla hazırlandı.

Salgının yayılmasını engellemek için evde kalan vatandaşların günlük hareketlerinin azalmasına çözüm olarak hazırlanan video serilerinin devamında sosyal medya canlı yayın eğitimleri de verilecektir. Evde Egzersiz içerikleri hayatın normal akışına dönene dek düzenli olarak paylaşılacak.

Tüm egzersizler her hangi bir sağlık problemi olmayan bireylere yönelik hazırlanmış olup, sağlık problemi olanların önce doktora danışması önem taşımaktadır.

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