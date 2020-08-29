Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri EHF Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli olacak!
29.08.2020 - 23:45 |

EHF Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli olacak!

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda mücadele edecek erkek ve kadın Türk takımlarının 2. turdaki rakipleri, 1 Eylül Salı günü kura çekimiyle belli olacak.

EHF Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli olacak!
ABONE OL

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda mücadele edecek erkek ve kadın Türk takımlarının 2. turdaki rakipleri, 1 Eylül Salı günü kura çekimiyle belli olacak. 

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre EHF Kupası'nın 2. turunda Türkiye'yi erkeklerde Spor Toto ve Antalyaspor, kadınlarda ise Muratpaşa Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor temsil edecek. 

Kura çekimi EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'daki merkezinde TSİ 12.00'de başlayacak. EHF Kupası 2. Turu'nda, Kovid-19 pandemisi nedeniyle kulüplerin seyahatlerini kolaylaştırmak için bölgesel torbalar oluşturuldu. 

Üç bölgeye ayrılan ve 38 takımın mücadele edeceği Erkekler EHF Kupası'nın 2. turunda mücadele edecek Spor Toto ve Antalyaspor kura çekimine 2. bölgede 2. torbadan katılacak. Bu turda ilk maçlar 14-15 Kasım, rövanşları 21-22 Kasım tarihlerinde oynanacak. 

EHF Kupasında Türk takımlarının rakipleri belli olacak

Kadınlarda 18 takım

Kadınlar EHF Kupası 2. Turu'nda ise 18 takım mücadele edecek. 

Muratpaşa Belediyespor, 2. bölge 1. torbadan; İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 2. bölge 2. torbadan kura çekimine katılacak. 

Kadınlarda ilk maçlar 10-11 Ekim, rövanşları ise 17-18 Ekim tarihlerinde oynanacak.

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Novak Djokovic, Western & Southern Açık'ta şampiyon oldu!
      Novak Djokovic, Western & Southern Açık'ta şampiyon oldu!
    2. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
      Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    3. Leeds United, Robin Koch'u transfer etti
      Leeds United, Robin Koch'u transfer etti
    4. Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu
      Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu
    5. Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi
      Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek ameliyat edildi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzurumspor, Adolphe Teikeu ve Petrus Boumal'i transfer etti!

    Erzurumspor, Adolphe Teikeu ve Petrus Boumal'i transfer etti!

    Fransa Turu'nda ilk etabı Alexander Kristoff kazandı!

    Fransa Turu'nda ilk etabı Alexander Kristoff kazandı!

    Balıkesirspor - Bursaspor: 1-1

    Balıkesirspor - Bursaspor: 1-1

    Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 2-3

    Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 2-3

    Sıradaki Haber