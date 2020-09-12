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12.09.2020 - 17:06 |

Eibar - Celta Vigo: 0-0

İspanya La Liga'nın açılış maçında Eibar, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.  Eibar'da Diop kırmızı kart gördü

Eibar - Celta Vigo: 0-0
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İspanya La Liga'da heyecan başladı. Açılış maçında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Müsabaka 0-0 sona erdi.  Eibar'da Diop 87. dakikada kırmızı kart gördü

Milli futbolcu Emre Mor mücadeleye 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı. Okay Yokuşlu ise 90 dakika sahada kaldı ve 78. dakikada sarı kart gördü.

İLK 11'LER

Eibar: Dimitrovic, Bigas, Oliveira, Sergio, Piop, Correa, Garcia, Inui, Pedro Leon, Edu, Enrich.

Celta Vigo: Villar, Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza, Tapia, Okay, Brais Mendez, Emre Mor, Nolito, Iago Aspas.

Eibar - Celta Vigo: 0-0

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