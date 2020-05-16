Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach maçı Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da!

Eintracht Frankfurt salgın arası öncesinde üst üste 3 yenilgi almış ve düşüşteydi. Dönüşteki ilk maçta, M'Gladbach'a karşı Erik Durm ve Gonçalo Paciencia'nın durumları maç saati netlik kazanacak. TD Adi Hütter, hücumun en ilerisinde Bas Dost ile Andre Silva arasında da kritik bir seçim yapacak.

Marco Rose önderliğinde sezona başlayan Mönchengladbach ise 8 haftalık zirve keyfi yaptığı Bundesliga'da, 15. haftadaki Wolfsburg yenilgisi sonrası düşüş yaşamaya başlamış, 7 Mart'taki 2-1'lik Dortmund yenilgisi kötü serinin son halkası olmuştu. O yenilgi sonrası oynadıkları erteleme maçında Köln'ü 2-1 yenip "koronavirüs" arasına lider Bayern'in 6 puan gerisinde girmişlerdi. Takımın dikkat çeken isimlerinden Denis Zakaria sakat. Cezayirli sol bek Ramy Bensebaini yavaş yavaş kendine geliyordu, arada tamamen iyileşti ve ilk 11'deki yerini alacak.

Unutmadan, Bundesliga'da maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- E. Frankfurt'u iç sahada oynadığı son 11 lig maçının 9'u "2.5 ÜST" bitmiş olarak bırakmıştık.

- M'Gladbach'ın ligdeki son 7 maçının 6'sı da "2.5 ÜST" bitmişti.

- İki takım arasındaki son 3 lig maçında ise "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %26'lık kesim taraf bahsini bir kenara bırakıp gollere yönelmenin mantıklı olduğunu düşünüyor. %11'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve çekişmeli geçmesi beklenen maçta karşılıklı gole güveniyor.