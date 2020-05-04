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04.05.2020 - 09:32 |

Ekpe Udoh, Anadolu Efes yolunda

Anadolu Efes’in Alman pivot Tibor Pleiss ile yollarını ayıracağı ve yerine Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızı Ekpe Udoh’u kadrosuna katacağı ifade edildi.

Ekpe Udoh, Anadolu Efes yolunda

Avrupa basınında yer alan haberlere göre; Anadolu Efes, Alman pivot Tibor Pleiss ile yollarını ayırıp Fenerbahçe Beko’yla EuroLeague şampiyonluğu yaşamış ve MVP olmuş Ekpe Udoh’u kadrosuna katmak istiyor. Çin Ligi ekiplerinden Bejing Ducks formasını giyen tecrübeli basketbolcunun, Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Udoh, daha önce oynanan Anadolu Efes-Galatasaray maçını salondan takip etmiş ve sosyal medya hesabından, “Gördüğünüz her şeye inanıyorsunuz!” açıklamasını yapmıştı.

MILANO, DATOME VE KALINIC’İN PEŞİNDE

Ayrıca Fenerbahçe Beko’nun yıldız isimleri Luigi Datome ve Nikola Kalinic için İtalyan ekibi Armani Exchange Olimpia Milano’nun devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli ekipte yarı yarıya küçülme gündemdeyken, mali anlamda sıkıntı yaşayamayan İtalyan ekibi, 2 Fenerbahçeli yıldızı da transfer etmek istiyor.

Ekpe Udoh, Anadolu Efes yolunda

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