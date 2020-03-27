Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Ekpe Udoh'dan Fenerbahçe'ye geri dönüş sinyali!
27.03.2020 - 22:10 |

Ekpe Udoh'dan Fenerbahçe'ye geri dönüş sinyali!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Ekpe Udoh yaptığı paylaşım ile geri dönüş için açık kapı bıraktı. Udoh'un paylaşımı Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Ekpe Udoh'dan Fenerbahçe'ye geri dönüş sinyali!

THY EuroLeague 2017 Final Four’un MVP’si Ekpe Udoh, EuroLeague severleri, özellikle de Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli pivot, kişisel ınstagram adresinden EuroLeague’de oynadığı maçların fotoğraflarını paylaştı ve “Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla!” yazdı.

Önceki günlerde tecrübeli oyuncu, Çin'deki takımına geri döndüğü ve 14 gün boyunca Jeremy Lin ile birlikte karantina altında kalacağı belirtilmişti. Bu mesajın ardından Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanacak gibi duruyor.

Çin’de 15 maça çıktı
İstanbul’daki macerasından sonra NBA’e giden yıldız pivot, istediği süre alamadı ve bu yaz Çin Ligi’ne transfer oldu. Corona virüsü sebebiyle ara verilen Çin’de 15 maça çıkan Udoh, ortalama 34 dakikada 18.6 sayı, 11.6 ribaund ve 4.5 blok ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe‘de geçirdiği iki sezonda EuroLeague’in en önemli oyuncularından biri olan Udoh, 2017’de sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

Ekpe Udohdan Fenerbahçeye geri dönüş sinyali

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ali Güneş: 'Fenerbahçe’nin bu duruma düşeceğini tahmin etmiştim'

Ekpe Udohdan Fenerbahçeye geri dönüş sinyali

Eljif Elmas Napoli'de İlk Golünü Attı

    Stephen Appiah, vücuduyla yok artık dedirtiyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cedi Osman: "Lütfen evde kalalım"

    Cedi Osman: "Lütfen evde kalalım"

    Roma, koronavirüs için 534 bin avro bağış topladı!

    Roma, koronavirüs için 534 bin avro bağış topladı!

    Mustafa Cengiz: "Fatih Terim'in durumu çok iyi"

    Mustafa Cengiz: "Fatih Terim'in durumu çok iyi"

    Cüneyt Çakır: "Neler kaçırdığımızı gösterdi"

    Cüneyt Çakır: "Neler kaçırdığımızı gösterdi"

    Sıradaki Haber