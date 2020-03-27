Ekpe Udoh'dan Fenerbahçe'ye geri dönüş sinyali!

THY EuroLeague 2017 Final Four’un MVP’si Ekpe Udoh, EuroLeague severleri, özellikle de Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli pivot, kişisel ınstagram adresinden EuroLeague’de oynadığı maçların fotoğraflarını paylaştı ve “Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla!” yazdı.

Önceki günlerde tecrübeli oyuncu, Çin'deki takımına geri döndüğü ve 14 gün boyunca Jeremy Lin ile birlikte karantina altında kalacağı belirtilmişti. Bu mesajın ardından Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlanacak gibi duruyor.

Çin’de 15 maça çıktı

İstanbul’daki macerasından sonra NBA’e giden yıldız pivot, istediği süre alamadı ve bu yaz Çin Ligi’ne transfer oldu. Corona virüsü sebebiyle ara verilen Çin’de 15 maça çıkan Udoh, ortalama 34 dakikada 18.6 sayı, 11.6 ribaund ve 4.5 blok ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe‘de geçirdiği iki sezonda EuroLeague’in en önemli oyuncularından biri olan Udoh, 2017’de sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

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