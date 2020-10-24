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Haberlerİspanya La Liga Haberleri El Clasico heyecanı Misli.com'da! Barcelona- Real Madrid CANLI
24.10.2020 - 10:06 |

El Clasico heyecanı Misli.com'da! Barcelona- Real Madrid CANLI

Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'le kozlarını Camp Nou'da paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İspanya La Liga'da kesintisiz CANLI YAYIN keyfi Misli.com'da!

El Clasico heyecanı Misli.com'da! Barcelona- Real Madrid CANLI
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La Liga'da yeni sezona farklı Villarreal ve Celta Vigo galibiyetleriyle başlayan Barcelona, sonrasında önce Sevilla'ya takıldı, ardından da beklenmedik bir Getafe yenilgisi aldı. Hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Ferencvaros karşısında gelen 5-1'lik skor takımdaki moralleri yukarı çekerken, El Clasico'da Real Madrid'e karşı Marc-Andre Ter Stegen'den bir kez daha yararlanamayacaklar. Alman kaleci bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymedi, eldivenler Neto'ya emanet. Jordi Alba iyileşti, idareten sol bekte oynayan Sergino Dest yedek bekleyecek. Ansu Fati'nin solda, Coutinho'nun merkezde, Lionel Messi'nin en ileride olduğu bir hücum hattı göreceğiz.

Real Madrid cephesinde ise kazan kaynıyor! Ligde Cadiz yenilgisi üstüne bir de Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk mağlubiyeti gelince, İspanyol basını Zinedine Zidane için El Clasico'nun ciddi bir sınav olacağını, kötü bir sonuçta görevinden bile olabileceğini yazdı. Basın toplantısında takımdaki geleceği hakkında endişeli olup olmadığı sorulan Fransız çalıştırıcı; "Bunlar olağan şeyler. Yenilgi gelirse bu tip haberler çıkacaktır. Ben %100 motiveyim, oyuncularım da maça hazır..." diyerek cevap verdi. Shakhtar maçını pas geçen Sergio Ramos, derbi maçta sahada olacak. Dani Carvajal, Eden Hazard ve Martin Odegaard sakat. Zidane geçtiğimiz sezon 38 lig maçında 36 farklı 11 tercih etmişti ve sezon sonunda kupayı kaldıran isim olmuştu. Camp Nou'da 0-0 biten maçta Casemiro'nun önünde Valverde ve Kroos, serbest rolde Isco izlemiştik. Düzen değişmez, Isco yerine Modric görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Barcelona (399 gol), El Clasico tarihindeki 400. resmi maç golünü atmak için Real Madrid'in karşısına çıkıyor.

- Lionel Messi, "Barcelona vs Real Madrid" rekabetinde en fazla resmi maç golü atan (26), en fazla La Liga golü atan (18) ve Camp Nou'da en fazla gol atan (7) oyuncu konumunda.

- Barcelona'ya rakip olduğu 9 resmi maçın sadece 2'sini kaybeden Zinedine Zidane (4 galibiyet - 3 beraberlik), 4 galibiyetinin 2'sini deplasmanda aldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İspanya La Liga karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Barcelona Kazanır" oldu! %38'lik kesim Katalan devinin El Clasico'da 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

El Clasico heyecanı Misli.comda Barcelona- Real Madrid CANLI

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