El Clasico tarihinde bir ilk! Barcelona ve Real Madrid...

ONUR DİNÇER

Dünya futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli rekabeti olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid buluşması bugün milyonları ekran başına kilitleyecek. La Liga 6. haftasındaki karşılaşma, Nou Camp Stadı’nda TSİ 17.00’de başlayacak.

Bugünkü karşılaşma, geçmişteki buluşmalardan farklı olarak ilk kez seyircisiz olarak gerçekleşecek. İlk olarak 1929 yılında oynanan El Clasico’da neredeyse tam olarak bir eşitlik durumu hakim. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 243 resmi maçta Barça’nın 95, Madrid ekibinin ise 96 galibiyeti var. Real bu sezon 5 maçta 10 puan toplarken, Barça ise 4 karşılaşmada 7 puanı hanesine yazdırabildi. Şampiyonlar Ligi’nde hafta arasında Shakhtar Donetsk’e yenilerek krizin içine giren Real Madrid’de El Clasico, teknik direktör Zidane için tamam mı devam mı maçı olacak. Barcelona’da ise yeni göreve getirilen Ronald Koeman için rüştünü ispatlama fırsatı yaratacak.

Dev buluşma öncesinde gözler El Clasico rekorlarını elinde bulunduran Lionel Messi ile Sergio Ramos’un üzerinde olacak. Barcelona ile yaşadığı ayrılık krizinin ardından ilk büyük maçına çıkacak Messi’nin performansı ev sahibi ekip açısından kritik görünürken, hafta arası yaşadığı sakatlığı atlatma evresindeki kaptan Ramos’un sahaya çıkabilecek duruma geldiği belirtilse de, ne derece etkili olacağı merak konusu.

D-Smart ekrana getirecek

Barcelona - Real Madrid maçının tüm coşkusu D-Smart 77. Kanal Spor Smart ile D-Smart Go’da yaşanacak. Saat 16.00’daki El Clasico Özel programıyla iki takımdaki son haberler ve dev buluşmanın tarihinin unutulmazları aktarılacak. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde ise dünya futbolunun yıldızlarının karşı karşıya geldiği maç canlı yayında ekrana gelecek.

6 kıtaya kırmızı halı

La Liga tarafından dünyanın dört bir yanına özel olarak kırmızı halılar serilerek, El Clasico için farkındalık oluşturuldu. 6 kıta üzerindeki 7 farklı kentin önemli meydanlarına serilen halılarda Barcelona-Real Madrid buluşmasının bu sezonki ilk randevusunu izlemek üzere çağrıda bulunulan bu şehirler şöyle: Londra-İngiltere, New York-ABD, Yeni Delhi-Hindistan, Sydney-Avustralya, Dakar-Senegal, Cartagena-Kolombiya, Duşanbe-Tacikistan.

Zidane-Koeman derbilerin hocası

Her iki takımın başında da, El Clasico’nun ne demek olduğunu iyi bilen isimler bulunuyor. Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman ve Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, hem futbolculuk dönemlerinde hem de teknik adam olarak bu dev rekabeti yaşama şansına erişen isimler olarak dikkat çekiyor. Zidane ve Koeman; hem futbolcu hem de teknik adam olarak ezeli rakibe karşı başarılı performanslarıyla dikkat çekiyor.

Zidane’ın Real Madrid formasıyla Barcelona’ya 3 golü bulunuyor. Fransız teknik adam, hoca olarak ise Barça’ya karşı önemli bir başarı yakaladı ve El Clasico tarihinde Barcelona deplasmanında ilk beş maçını kaybetmeyen ilk teknik direktör oldu. Real Madrid son olarak şubat ayında Bernabeu’da da rakibini 2-0 yenmişti. Hollandalı hoca futbolculuğu döneminde tam bir El Clasico canavarıydı. Barça formasıyla ezeli rakibin karşısına 14 kez çıkan Koeman bu maçlarda 5 gol kaydetti, 6 galibiyet gördü.

Gözler bu gençlerde: Ansu Fati - Vinicius Jr.

Uzun yıllar sonra ilk kez, gözlerin yıldızlar kadar genç oyunculara da çevrildiği bir El Clasico gerçekleşiyor. Bunun en önemli sebebi her iki takımda da form grafikleri yükselişte olan önemli isimlerin bulunması. Barcelona’da Ansu Fati ve Real Madrid’de Vinicius Junior’un karşılaşmaları; Messi-Modric rekabeti kadar merak konusu… 20 yaşındaki Vinicius Junior bu sezon forma giydiği 5 maçta 3 gol attı, 17 yaşındaki Ansu Fati ise 5 maçta 4 gol kaydetti.

14 ülkenin gelirinden fazla

El Clasico’nun ekonomik olarak ne anlama geldiğini anlamak için iki kulübün finansal verilerine bakmak yeterli… Barcelona ve Real Madrid’in bir önceki finansal yıldaki gelirleri toplamı 1 milyar 596 milyon euro’ydu. Bu rakam, Dominik, Mikronezya, Samoa, Solomon Adaları, Kiribati gibi yerlerin içinde bulunduğu 14 ülkenin gayri safi milli hasılalarından daha büyük.

MEVCUT KADRO DEĞERLERİ

Barcelona: 879 milyon euro

Real Madrid: 855 milyon euro

BARCELONA

Lionel Messi: 100 milyon euro

Griezmann: 80 milyon euro

Ansu Fati: 80 milyon euro

Ter Stegen: 75 milyon euro

De Jong: 70 milyon euro

REAL MADRİD

Courtois: 75 milyon euro

Valverde: 70 milyon euro

Varane: 70 milyon euro

Casemiro: 65 milyon euro

E. Hazard: 60 milyon euro

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