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04.02.2021 - 23:27 |

El Ehli, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde!

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ev sahibi El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finale çıktı.

El Ehli, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde!
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2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ev sahibi El-Duhail'i 1-0 yenen El Ehli, yarı finale çıktı.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Duhail ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mısır ekibi El Ehli karşı karşıya geldi.

El Ehli, Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, El-Şehat'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. 

El Ehli, 8 Şubat'taki yarı finalde, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih (Almanya) ile karşılaşacak. 

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

El Ehli, FIFA Kulüpler Dünya Kupasında finalde

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