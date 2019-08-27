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27.08.2019 - 21:19 |

El Kabir ameliyat oldu

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak sağ ayak fibula kemiği kırılan El Kabir ameliyat edildi.

El Kabir ameliyat oldu
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Süper Lig'in ikinci haftasındaki Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 11. dakikasında sağ ayak fibula kemiği kırılan yeşil-mavili takımın golcü oyuncusu El Kabir bugün ameliyat edildi. Yeşil-mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiğini, oyuncunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceğini belirtildi. Açıklamada, "Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı. Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Kulüp Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan da, Faslı oyuncuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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