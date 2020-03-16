El Mundo Deportivo: Obi Mikel oynamayı reddetti

Trabzonspor’da bu sezon 19 lig maçında forma giyen ve bunların 17’sinde ilk 11’de sahaya çıkarak sürekli ilk 11 oyuncuları arasında yer alan Obi Mikel’in Başakşehir gibi kritik bir karşılaşmada yedek kulübesinde oturması dikkat çekti.

İspanyol El Mundo Deportivo’nun haberine göre Nijeryalı futbolcu sahaya çıkmayı reddettiği için dünkü maçta oynamadı.

Obi Mikel maçtan bir gün önce de koronavirüs bağlamında, instagram hesabından yaptığı açıklamada “Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli” ifadeleriyle dikkat çekmişti.