Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri El Mundo Deportivo: Obi Mikel oynamayı reddetti
16.03.2020 - 15:49 |

El Mundo Deportivo: Obi Mikel oynamayı reddetti

İspanyol Gazetesi El Mundo Deportivo, Trabzonsporlu yıldız Obi Mikel'in corona virüs nedeniyle Başakşehir

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor’da bu sezon 19 lig maçında forma giyen ve bunların 17’sinde ilk 11’de sahaya çıkarak sürekli ilk 11 oyuncuları arasında yer alan Obi Mikel’in Başakşehir gibi kritik bir karşılaşmada yedek kulübesinde oturması dikkat çekti.

İspanyol El Mundo Deportivo’nun haberine göre Nijeryalı futbolcu sahaya çıkmayı reddettiği için dünkü maçta oynamadı.

Obi Mikel maçtan bir gün önce de koronavirüs bağlamında, instagram hesabından yaptığı açıklamada “Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

El Mundo Deportivo: Obi Mikel oynamayı reddetti

El Mundo Deportivo: Obi Mikel oynamayı reddetti

Skorer Özel - Aksal Yavuz
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes

Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes

Sahte pasaportun sırrı toplarda çıktı

Sahte pasaportun sırrı toplarda çıktı

Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı

Trabzonspor'da Göztepe mesaisi başladı

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar koşulara başladı

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar koşulara başladı

Sıradaki Haber