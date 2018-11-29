Elia ve Alparslan takımla çalışmadı

Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, 14. haftada 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınmayla başlayan antrenmanın, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi.



İdmanın geniş alan oyununun ardından çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.



Sakatlığı süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem'in, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışma yaptığı aktarıldı.



Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.