Elia'dan transfer itirafı! Başakşehir...

Süper ve Avrupa Ligi’nde yoluna doludizgin devam eden Medipol Başakşehir’de ilginç bir itiraf geldi.

Takımın yıldız isimlerinden Eljero Elia, Hollanda basınına açıklamalar yaptı. Elia, Sporting’i eleyerek Avrupa Ligi’nde ilerlemenin mutluluğundan bahsederken, sezon başında aldığı bir transfer teklifini anlattı.

Arjantin’e gitmek üzereyken Başakşehir’in son anda izin vermediğini dile getiren Elia, “Arjantin'den bir teklif aldım. Club Atletico Talleres beni istedi ve kulağa harika bir macera gibi geldi.

Ama kulübüm Başakşehir buna izin vermedi. Ben de kulübümü dinledim, transfer gerçekleşmedi. Şu anda geçen yıl kaybettiğimiz Türkiyel igi şampiyonluğu için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Elia, Avrupa Ligi’nde daha da ilerlemek ve ilerleyen turlarda Ajax’la karşılaşmak istediğini de söyledi.