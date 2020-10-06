MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Elina Svitolina, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti
06.10.2020 - 17:13 | |   İSTANBUL (AA) -

Elina Svitolina, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) tek kadınların 3 numaralı seribaşı Elina Svitolina, çeyrek finalde elendi.

Elina Svitolina, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti
ABONE OL

Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar çeyrek finalinde Ukraynalı Svitolina ile Arjantinli Nadia Podoroska karşılaştı.

Dünya sıralamasının 131. basamağındaki Podoroska, bir saat 19 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazarak kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Podoroska, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile İtalyan Martina Trevisan arasındaki karşılaşmanın galibiyle mücadele edecek.

LA LIGA'nın 5. haftasının en güzel golü!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Elina Svitolina, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti
    Elina Svitolina, Fransa Açık'a çeyrek finalde veda etti
  2. Kasımpaşa, David Pavelka'ya teşekkür etti
    Kasımpaşa, David Pavelka'ya teşekkür etti
  3. Son Dakika - Fenerbahçe Kulübü: 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır
    Son Dakika - Fenerbahçe Kulübü: 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır
  4. Son dakika | Rizespor, Orhan Ovacıklı ile yollarını ayırdı
    Son dakika | Rizespor, Orhan Ovacıklı ile yollarını ayırdı
  5. Giuliano, Başakşehir formasını giydi
    Giuliano, Başakşehir formasını giydi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Erkan Zengin, Adana Demirspor'da kaldı!

Son dakika - Erkan Zengin, Adana Demirspor'da kaldı!

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya'dan transfer değerlendirmesi

Son dakika | Başakşehir, Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladı

Son dakika | Başakşehir, Edin Visca ile yeni sözleşme imzaladı

A Milli Futbol Takımı Almanya'da

A Milli Futbol Takımı Almanya'da

Sıradaki Haber