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02.01.2021 - 09:19 |

Eljero Elia: Hollanda'ya geri döndüğüm için pişmanım

Başakşehir'in eski yıldızlarından Elia, turuncu mavililerle yollarını ayırmasının ardından ülkesi Hollanda'ya dönmüş ve Utrecht'e transfer olmuştu. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada Türkiye'de ve Hollanda'da yaşadığı hayatı kıyaslarken, döndüğü için pişman olduğunu dile getirdi.

Eljero Elia: Hollanda'ya geri döndüğüm için pişmanım
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Başakşehir'den ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutan Eljero Elia, geri dönüşünde aradığını bulamadı. Elia, Eredivisie'ye Utrecht formasıyla geri döndü.

Hollanda medyasında konuşan 33 yaşındaki oyuncu Türkiye'de yaşadıklarından da bahsetti.

"HERKES BANA KIZGIN"

Eljero Elia açıklamasında; "Hollanda'ya geri döndüğüm için pişmanım. Utrecht'e geldiğim için değil, Hollanda'ya geldiğim için pişmanım. Böyle yazabilirsiniz. Türkiye'de 3 yıl boyunca bir sürü dırdır ve sıkıntı yaşadım. Üstelik Türkiye'nin aksine burada bana büyüteçle bakılıyor. Her şeyimi inceliyorlar. Arabalarım, saatlerim, görünüşüm ve yaşam tarzımla uğraşıyorlar. İnsanlar sürekli bana kızgın. Belki kıskandıkları içindir." dedi.

"BANA KAVGA ARADIĞIMI SÖYLEDİLER"

Elia, daha önce Utrecht forması giydiği maçta kale arkasındaki kameramanla "Neden sürekli beni çekiyorsun?" tarışmasına girmişti.

Yaşananları anlatan Elia, "Kameramana sürekli beni takip etmesi için direktif alıp almadığını sordum. FOX Sports'tan biri bana kavga aradığımı söyledi. Futbolcular tabii ki hata yapabilir, ben de yapabilirim ama böyle böyle birçok şeyin olmasına izin veriyoruz." dedi.

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Eljero Elia: Hollandaya geri döndüğüm için pişmanım

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