Eljero Elia: "Irkçılık bir hastalık"

ONUR DİNÇER

Hollanda’da top koşturduğu dönemde sahada tanık olduğu olaylar yaşadığını da belirten Başakşehirli futbolcu, “Bu tip şeyler yapan bazı mongollar hep olmuştur. Bunlar gerçekten hasta adamlar, bence bu bir hastalık” dedi

Başakşehir’in kanat oyuncusu Eljero Elia, George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesine tepki gösterdi. Elia Mineapolis’te gerçekleşen ve büyük olaylara neden olan gelişmenin ardından Hollanda basınına verdiği röportajda konuyla ilgili görüşlerini açıkladı “Irkçılık bir hastalık. Kuşaktan kuşağa geçiyor. Ben bu işi böyle görüyorum” dedi.



Surinam asıllı bir Hollandalı olan 33 yaşındaki futbolcu “Yapılan paylaşımların altında bazı insanların acaba Floyd da bir şey yapmış mıydı şeklinde konuştuklarını görüyorum. Olayı bilmiyorlar bile. Peşin hükümlü davranıyorlar. Sonra ben de dünya nereye gidiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kendisinin de Hollanda’da top koşturduğu dönemde ırkçılığa tanık olduğunu ve futbol sahalarında bunu gördüğünü belirten Elia şöyle devam etti: “Sahada yürüyorsunuz, futbolcuya maymun sesleri çıkarmaya başlıyorlar. Bu tip şeyler yapan bazı mongollar hep olmuştur. Bunlar gerçekten hasta adamlar, ben bunu bir hastalık olarak değerlendiriyorum.”



Ayrılık mesajı

Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Elia, başka bir takıma transfer olmaya hazırlandığını da açıkladı. Deneyimli oyuncu “Benimle ilgilenenler var, bazı kulüplerle görüşmeler yaptım. Eğer korona olayı yaşanmamış olsa, şimdiye durumum belli olmuş olurdu. Yaşım da artık 33 oldu, bakalım neler olacak göreceğiz” dedi.

İstanbul’da müzik yapıyor

Eljero Elia, futbolculuğu dışındaki vakitlerinde müzik üretimiyle uğraştığını söyledi. Birlikte çalıştığı isimlerin İstanbul’a geldiklerini ve burada birlikte müzik yaptıklarını belirten Elia’nın, bu konuda birlikte çalıştığı isimlere son olarak Jeremain Lens’in yeğeni Dio r ‘u da kattığı ortaya çıktı.

Lahey kentinde de bir müzik stüdyosu kurduğunu ve burada dostlarıyla müzik yapmak istediğini söyleyen Elia, birlikte çalıştığı genç isimler için “Ailelerinin geçimini sağlayacak ve yakınlarındaki insanlara yardımcı olacak parayı kazanmalarını istiyorum” dedi.

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