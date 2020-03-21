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HaberlerBeşiktaş Haberleri Elneny dışında kiralıklar gidiyor
21.03.2020 - 07:00 |

Elneny dışında kiralıklar gidiyor

Beşiktaş 4 isimle yollarını ayırmayı planlarken Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en çok güvendiği isimlerden Mohamed Elneny ise takımda kalacak.

 

Kartal’da kiralık olarak forma giyen beş futbolcunun sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Siyah-beyazlılar; Loris Karius, Kevin Prince Boateng, Abdoulay Diaby ve Pedro Rebocho ile yollarını ayıracak. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın en çok güvendiği isimlerden Mohamed Elneny’nin ise kadroda tutulması planlanıyor. Yönetim kurulu, takımda kalmaya sıcak bakan Mısırlı orta saha için önümüzdeki günlerde Arsenal’e yeni bir kiralama teklifi yapacak.

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