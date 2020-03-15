Elneny: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Muhammed Elneny açıklamalarda bulundu.



"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

"Elhamdülillah, iyi performans gösterdim. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Beraberlik bu performans sonrasında kötü sonuç değil. Kişisel performansımdan da memnunum, pas yüzdemin yüksek olması da memnun ediyor."