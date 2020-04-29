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29.04.2020 - 19:19 |

Emenike: "Fenerbahçe'ye teknik direktör olurum"

Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike, sarı-lacivertli takım ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

Emenike: "Fenerbahçe'ye teknik direktör olurum"

Fenerbahçeli eski futbolcu Emenike, instagram hesabındaki canlı yayında sarı lacivertli takım hakkında konuştu.

"Koronavirüsten korkmuyorum"
"Ben koronavirüsten korkmuyorum. Çok şükür ailem iyi. Çevremde kimsede virüs yok. Ancak bu virüs konusunda belirsizlik sürüyor. Herkes sıcakla virüsün dağılacağını söylüyor ama şu an belirsizlik devam ediyor." dedi.

"Fenerbahçe'ye teknik direktör olurum"
"Fenerbahçe benim evim. Çok güzel günler geçirdim Fenerbahçe'de. Gelecek sezon bu ortamda tabi neler olacağını bilemiyorum. Fenerbahçe'yi seviyorum. Umarım gelecekte Fenerbahçe'ye teknik direktör olurum."

Emenike, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Olympiakos ve Las Palmas takımlarının formasını giyerken, son olarak Westerlo kulübüne imza atmış fakat ardından beklenen seviyeye ulaşamamsından dolayı takımla yolları ayrıldı.

Emenike: Fenerbahçeye teknik direktör olurum

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