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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emenike'den paylaşım: Aykut Kocaman en iyisi
02.03.2020 - 08:19 |

Emenike'den paylaşım: Aykut Kocaman en iyisi

Eski Fenerbahçeli Emenike, Ersun Yanal'ın ayrılığının resmi bir şekilde duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından Aykut Kocaman ile ilgili bir paylaşıma yer verdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Aykut Kocaman paylaşımı yaptı

Emenike, Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde hiç oynamadığını ama en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.

İşte Emenike'nin sözleri: "Onun için oynamadım, neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden."

Emenikeden paylaşım: Aykut Kocaman en iyisi

Emenikeden paylaşım: Aykut Kocaman en iyisi

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