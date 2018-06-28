Nijerya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmaya Cüneyt Çakır damgasını vurdu. Maçı yöneten hakemimiz Cüneyt Çakır, VAR kararlarıyla gündeme geldi.

İkinci yarıda 48. dakikada Nijerya lehine penaltı vererek VAR’a bakmadan kendi kararını işleten Çakır, 78. dakikada da Arjantin stoperi Rojo’nun eline çarpan topta önce VAR’a baktı, ardından pozisyonda inisiyatif alarak penaltı olmadığına hükmetti. Her iki karar da en az maç kadar konuşulurken, VAR konusunda ilk kez böylesi bir durum yaşandı. Avrupa basınında da gündeme gelen Çakır’a İngiltere’den övgülerde bulunuldu.

Afrika’dan eleştiri

İngiliz basını, Türk hakemin otoriter tavrına dikkat çekerek, “Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, Rojo’nun pozisyonunda VAR’ın “penaltı” uyarısını dikkate almayarak kendinden emin ve soğukkanlı bir şekilde penaltıyı vermedi ve otoritesini korudu” ifadelerini öne çıkardı. Afrika basınında ise Çakır’a eleştiri vardı. Nijerya siteleri başta olmak üzere Kamerun ve diğer Afrika ülkelerinin haber kanalları, ‘Çakır, Nijerya’yı eledi’ diyerek tepki gösterdi.

Messi tebrik etti

Arjantin’in Nijerya’yı 2-1 yendiği karşılaşma sonrası Lionel Messi direkt hakem Cüneyt Çakır’ın yanına giderek tebrik etti. Özellikle Marcos Rojo pozisyonu sonrası verdiği devam kararını alkışlayan Arjantinliler, maç sonunda da Çakır’a tebrikte bulundu.

Messi, Çakır’ın yanına giderek elini sıkıp, bir süre sohbet etti. Son derece samimi bir tavırda bulunan Messi, Çakır’ın yardımcılarını da kutladı.

Nijerya’dan tepki

Nijerya Milli Takımı’nın yıldızları Obi Mikel ve Victor Moses, Cüneyt Çakır’a eleştiri getirdi. Nijerya’da takımın penaltı golünü atan Moses, Rojo’nun pozisyonunu dile getirerek tepkide bulundu.

Moses, “Bana göre ilk başta pozisyonun penaltı olduğunu düşündü. Ancak daha sonra pozisyonu izlemek istedi, VAR’da pozisyonu izledi ve penaltı kararı çıkarmadı. Messi ve arkadaşlarına karşı maç oynamak zor ve böylesi bir mağlubiyet çok acı verici. Ancak bana göre orada net bir penaltı vardı. Orada penaltı verilmemesi tuhaf, şahsen benim için sürpriz oldu” diye konuştu.

Obi Mikel de kararı yanlış bulduğunu anlatıp, “Cüneyt Çakır, VAR’a gidip baktığında yanınına gidip sordum eline çarpmış mı diye, o da bana çarptığını söyledi. O zaman niye penaltı değil deyince de sebebini bilmediğini söyledi” dedi.









