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27.09.2020 - 13:55 | | RİZE,(DHA)

Emir Dilaver, Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Emir Dilaver, Çaykur Rizespor'da
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Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

 

Emir Dilaver, Çaykur Rizesporda

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