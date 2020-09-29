SÃ¼per Lig ekiplerinden Ã‡aykur Rizespor'un Bosna Hersek asÄ±llÄ± Avusturya vatandaÅŸÄ± defans oyuncusu Emir Dilaver, iyi bir performans sergileyip uzun yÄ±llar TÃ¼rkiye'de kalmak istediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Emir Dilaver, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡aykur Rizespor'a transferinin yaklaÅŸÄ±k 2 ay sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.Â

Transfer sÃ¼recinin yoÄŸun geÃ§tiÄŸini vurgulayan 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Kendi kulÃ¼bÃ¼me yardÄ±mcÄ± olmam gerekiyordu. OnlarÄ±n da Ã¶nemli maÃ§larÄ± vardÄ± ama buraya gelmeyi Ã§ok istiyordum. TÃ¼rkiye'ye gelmek benim iÃ§in kolay oldu. TÃ¼rkiye'yi zaten Ã§ok seviyordum. Ä°smim de zaten TÃ¼rk ismi. AynÄ± zamanda MÃ¼slÃ¼manÄ±m. O yÃ¼zden de buraya geldiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum." diye konuÅŸtu.Â

TaraftarlarÄ±n kendisi ile sÃ¼rekli iletiÅŸim halinde olduÄŸunu aktaran Emir Dilaver, "Transferde taraftarlar da Ã§ok aktif rol Ã¼stlendi. SÃ¼rekli mesajlar alÄ±yordum ama transfer gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi iÃ§in bir tÃ¼rlÃ¼ onlara cevap veremiyordum. Ne mutlu ki buradayÄ±m. ArtÄ±k doya doya yazÄ±ÅŸÄ±rÄ±z onlarla." ifadelerini kullandÄ±.Â

TÃ¼rkiye ile bir gÃ¶nÃ¼l baÄŸÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen deneyimli futbolcu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bosna Hersek'te savaÅŸ baÅŸladÄ±ktan sonra Avusturya'ya yerleÅŸtik. Ã‡ocukluÄŸum orada geÃ§ti. Ã‡ocuklarÄ±m da orada doÄŸdu. Ailem de orada ama buraya uyum saÄŸlama noktasÄ±nda hiÃ§bir zorluk Ã§ekeceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ben burayÄ± Ã§ok sevdim. UmarÄ±m iyi de bir performans gÃ¶steririm. Zaten sahada her ÅŸeyimi ortaya koyacaÄŸÄ±m. UmarÄ±m iyi de bir performans sergiler uzun yÄ±llar TÃ¼rkiye'de kalÄ±rÄ±m."Â

TÃ¼rkiye ligini bildiÄŸini aktaran Emir Dilaver, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Buraya gelmeden Ã¶nce bÃ¼yÃ¼k golcÃ¼lerin TÃ¼rkiye'de oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordum. Bir savunma oyuncusu olarak bundan mutluluk duyuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k oyunculara karÅŸÄ± oynamak her zaman sizi geliÅŸtirir. Ben de aslÄ±nda buna odaklanmÄ±ÅŸ vaziyetteyim. Yani iyi bir oyuncuya karÅŸÄ± oynamak beni mutlu eder. O yÃ¼zden hiÃ§ kimseden korkum yok. SÃ¼per Lig'i tanÄ±yorum. Ben sadece performansÄ±mÄ± ortaya koyacaÄŸÄ±m. Savunma, takÄ±m olarak yapÄ±lÄ±r."Â

Taraftarlara da mesaj gÃ¶nderen Emir Dilaver, "Sosyal medyadan bana Ã§ok gÃ¼zel mesajlar yaÄŸdÄ±rdÄ±lar. Bu beni Ã§ok mutlu etti. Sahada savaÅŸmaya hazÄ±rÄ±m. TakÄ±m olarak da biz bunu zaten yapacaÄŸÄ±z. Erzurumspor maÃ§Ä± ile birlikte Ã§ok iyi sonuÃ§lar alÄ±p onlarÄ±n hak ettiÄŸi ÅŸeyi onlara vermek istiyoruz. Sahada savaÅŸan ve her ÅŸeyini veren bir takÄ±m olmak istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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