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03.07.2019 - 12:12 | | ANTALYA (İHA)

Emmanouil Siopis, Aytemiz Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Yunan oyuncu Emmanouil Siopis'i transfer ettiğini açıkladı.

Emmanouil Siopis, Aytemiz Alanyaspor'da
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Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Turuncu-yeşilliler, Yunanistan Ligi ekiplerinden Aris'te forma giyen Emmanouil Siopis ile 3 yıllık sözleşme imzladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın 4. transferinin yine Yunanistan’dan olduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Emmanouil Siopis aynı zamanda Yunan Milli takımının da oyuncusu. Bugün kendisiyle sözleşmemizi imzalıyoruz. Zaten birkaç gündür transfer etmek için çalışmalarımız devam ediyordu. Ancak dün akşam itibariyle sonuca vardık. Özellikler hem Alanyaspor’a hem de Siopis’e hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu, inşallah takımımıza da katkı sağlayacaktır. Camiamıza da hayırlı uğurlu olsun. Futbolcumuza kazasız belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Alanyaspor’a da çok katkı sağlayacağımıza inandığımız bir futbolcu kendisi, inşallah ta öyle olur" şeklinde konuştu.

"Kendimi yabancı hissetmiyorum"

Orta sahaya oyuncusu Emmanouil Siopis ise ilk kez yurt dışında oynayacağını söyleyip, yurt dışında futbol oynamanın kariyeri için çok önemli olduğunu belirterek, "Burada sergileyeceğim performansla milli takım kariyerime devam etmek istiyorum. Buradaki performansımla kariyerime önemli katkı sağlayacağımı düşünüyorum. 3 gündür buradayım ama diğer arkadaşlarımın sayesinde farklı bir şehirde bulunduğum ortama yakın hissediyorum. Bana sürekli yardım ediyorlar. Kendimi yabancı hissetmiyorum. Arkadaşlarımız burada oynadığı için maçlarını ve ligi de takip ediyordum. Kulüp ile ilgili Tzavellas ile görüş alışverişinde bulundum. Kulübün ve ligin üst seviyede olduğunu söyledi bu da transferi kolaylaştırdı” diye konuştu.

Daha önce Olimpiakos, Platanias, Panionios ve son olarak Aris Selanik'te forma giyen Siopis, geçtiğimiz sezon 2'si kupa ve 25'i lig olmak üzere toplam 27 maçta forma giyerek 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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