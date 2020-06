Emrah Başsan: 'Çıkışa geçmek istiyoruz'

Yeşil-mavili ekibin idmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Emrah Başsan, milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Lige istedikleri gibi iyi başlayamadıklarını kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, "Akhisar Belediyespor'u yenerek kötü gidişatımızı durdurmuştuk ancak daha sonraki haftalarda iyi sonuçlar alamadık." dedi.

Emrah Başsan, genç bir ekip olduklarını dile getirerek, "Her şeyi yavaş yavaş öğreniyoruz. İki haftalık milli maç arası bize iyi geldi. Bir an önce toparlanma sürecine girmemiz gerekiyor. Ligin ilerleyen haftalarında bizi daha zorlu maçlar bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ligin 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olacaklarının anımsatılması üzerine yeşil-mavili futbolcu, şunları aktardı:

"Antalyaspor'un 5 yıl ekmeğini yedim ve orada kötü şeyler yaşamadım. Şu an ise Çaykur Rizespor'un futbolcusuyum. Çaykur Rizespor'un galip gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu şehrin ve kulübün hiçbir şekilde alt sıralarda olmayı hak etmediğini göstermemiz lazım. Puan cetvelinde sondan üçüncü sıradayız, bir an önce çıkışa geçmemiz gerekiyor."

Eski takımı Antalyaspor'a karşı forma giyecek olmasının kendisine farklı bir heyecan yaşattığını vurgulayan Emrah Başsan, şöyle konuştu:

"Sonuçta futbolcu olarak nerede hizmet ediyorsak orayı düşünmemiz gerekiyor. Antalyaspor'un bendeki yeri çok ayrı. Antalyaspor'u çok seviyorum. Benim için duygusal bir maç ama sahaya çıktığımda sadece odaklanmamız gereken üç puan olacak. Başka bir şeyi düşünmeyeceğim. Bundan herkes emin olsun. Antalyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. İnşallah bizim için iyi bir maç olur."

Hazırlık sürüyor

Çaykur Rizespor, Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Kweuke, idmanda yer almadı.

Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.