11.02.2020 - 09:00 | | Takvim
Emre Akbaba Belhanda'yı solladı!
Galatasaray'da 8 ay boyunca sakatlığı süren Emre Akbaba ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı. Emre oynadığı futbolla Belhanda’yı kulübeye mahkum etti.
Galatasaray'da Emre Akbaba rüzgarı... Sarı-Kırmızılılarda 8 ay boyunca sakatlığı süren yıldız futbolcu ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı.
BELHANDA'YI GEÇTİ
Sezon başından beri düzenli olarak oynayan Younes Belhanda ise sınıfta kaldı. Ligde ve kupada 17 maça çıkan Faslı yıldız 4 gol atabildi. İlk 11 yarışında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in seçiminin, gösterdiği performansın ardından Emre Akbaba'dan yana olduğu öğrenildi.