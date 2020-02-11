Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Akbaba Belhanda'yı solladı!
11.02.2020 - 09:00 | | Takvim

Emre Akbaba Belhanda'yı solladı!

Galatasaray'da 8 ay boyunca sakatlığı süren Emre Akbaba ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı. Emre oynadığı futbolla Belhanda’yı kulübeye mahkum etti.

Emre Akbaba Belhanda'yı solladı!

Galatasaray'da Emre Akbaba rüzgarı... Sarı-Kırmızılılarda 8 ay boyunca sakatlığı süren yıldız futbolcu ligde ve kupada çıktığı 5 maçta 3 gol attı.

BELHANDA'YI GEÇTİ

Sezon başından beri düzenli olarak oynayan Younes Belhanda ise sınıfta kaldı. Ligde ve kupada 17 maça çıkan Faslı yıldız 4 gol atabildi. İlk 11 yarışında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in seçiminin, gösterdiği performansın ardından Emre Akbaba'dan yana olduğu öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da dengeler değişti, 'Ötekiler' yıldız oldu!

Emre Akbaba Belhandayı solladı

    PSG evinde konuk ettiği Lyon'u yıldızları ile geçti!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emre Akbaba Belhanda'yı solladı!

    Emre Akbaba Belhanda'yı solladı!

    Fenerbahçe'de Emre 11'e dönüyor

    Fenerbahçe'de Emre 11'e dönüyor

    İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı!

    İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı!

    Alkışlar Furkan Korkmaz’a! 'Önce takım, sonra ben’

    Alkışlar Furkan Korkmaz’a! 'Önce takım, sonra ben’

    Sıradaki Haber