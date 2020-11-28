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28.11.2020 - 21:17 |

Emre Akbaba: "Galatasaray gibi oynadık"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Emre Akbaba açıklamalarda bulundu.

Emre Akbaba: "Galatasaray gibi oynadık"
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Emre Akbaba açıklamalarda bulundu.

"Rize deplasmanı zordur. Gerçekten çok iyi çalışyıorduk. Antrenmanlarda çok iyiydik, geçen hafta da iyiydik ama kazanamadık. Ayağa kalkmak da önemli. Pozisyonlar bulduk, rakibe pozisyon vermedik. Galatasaray gibi oynadık."

"Sezon başı maalesef yine bir sakatlık yaşadım. Antrenmanlarda çalışarak, maçlarda oynayarak daha iyi olurum."

Emre Akbaba: Galatasaray gibi oynadık

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