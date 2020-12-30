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30.12.2020 - 08:19 | | Sabah

Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor!

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar yüzünden bir türlü katkı sağlayamayan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor!
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Bu sezon ilk 11'de bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Emre, artık yedek kulübesinden hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor. Sabah'ta yer alan habere göre performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan hücum oyuncusunun, ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Galatasaray cephesinden de henüz 28 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif sunulmadı.

Sözleşmesinde euro kuru 5.3'e sabitlenen Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro garanti paranın karşılığı olarak sarı-kırmızılı takımda 9.2 milyon TL kazanıyor. Galatasaray o dönem Fenerbahçe'nin elinden kaptığı yıldız futbolcu için Alanyaspor'a 4 milyon euro bonservis ödemişti. 

Sarı-kırmızılı takımla bu sezon toplam 11 maçta görev alan milli oyuncu, 11 maçta 2 asist yaptı.

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Emre Akbaba, Galatasaraydan ayrılmayı düşünüyor

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