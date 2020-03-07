Emre Akbaba için ya hep ya hiç!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da uzun süren sakatlığının ardından sahalara muhteşem bir dönüş yapan ancak iki haftadır kulübeye çekilen Emre Akbaba, oyuna sonradan girdiği maçlarda pek verimli olamadı.



Gençlerbirliği ile oynanan son lig karşılaşmasında 74. dakikada Ömer Bayram’ın yerine oyuna giren ve etkisiz bir görüntü çizen Emre Akbaba, yine Fenerbahçe maçında da son anlarda sahaya dahil edilmişti.



Hedef derbi

Galatasaray’da çok iyi bir performans ortaya koyan Emre Akbaba’nın bir anda kesilmesinde Lemina’nın sakatlığı etkili olmuştu. Teknik direktör Fatih Terim, Gabonlu futbolcunun yokluğunda orta saha direncinin düşük kalacağını düşünerek Kadıköy’de Belhanda’yı, Gençlerbirliği maçında da Taylan’ı oynatmıştı. Sarı-kırmızılı teknik kadro, Lemina 11’e döndüğünde Emre Akbaba’yı yine takıma monte edecek. Bunun da yarınki Sivas maçı yerine Beşiktaş derbisinde gümdeme gelmesi bekleniyor.

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