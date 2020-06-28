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HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Akbaba: "İki puan bıraktığımız için çok üzgünüz"
28.06.2020 - 23:10 |

Emre Akbaba: "İki puan bıraktığımız için çok üzgünüz"

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Eme Akbaba açıklamalarda bulundu.

Emre Akbaba: "İki puan bıraktığımız için çok üzgünüz"
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Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Eme Akbaba açıklamalarda bulundu.

"Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Sonuçta direkt rakibimizle oynadık, kazanmamız gereken bir maçtı. Çok pozisyona girip sonuna kadar mücadele ettik, iki puan bıraktığımız için çok üzgünüz maalesef."

"Tabii ki çok önemli oyuncular eksik. Stoperde ve forvette 3'er eksiğimiz var, hepsi kaliteli oyuncular. Her oyuncu elinden geldiğince mücadele veriyor. Ben de önde elimden geleni yapmaya çalıştım takımıma katkı vermek için." 

 

Emre Akbaba: İki puan bıraktığımız için çok üzgünüz

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