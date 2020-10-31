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HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Akbaba: "Tam hazır durumda değildim"
31.10.2020 - 18:15 |

Emre Akbaba: "Tam hazır durumda değildim"

Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da Emre Akbaba maç öncesi konuştu

Emre Akbaba: "Tam hazır durumda değildim"
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Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray'da Emre Akbaba maç öncesi konuştu

"Öncelikle İzmir'de yaşanan depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Alanyaspor maçında oynamaya başladım. Tam hazır durumda değildim. Yavaş yavaş formuma kavuşmak istiyorum."

"Ankaragücü eksik oyuncularla geliyor. Neticede sahaya 11 kişi çıkıyor. Biz de bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz."

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