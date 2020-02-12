Emre Akbaba’dan 6 maçta 4 gol

Alanya karşısında rakip fileleri havalandıran Emre bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu oynadığı 4 lig maçında iki, 2 kupa maçında da iki gol kaydetti.

Adem Büyük gollerine devam etti

Radamel Falcao’nun yokluğunda Galatasaray’da ilerideki isim olan Adem Büyük son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Ligde oynadığı son 3 maçta 4 gol kaydeden Adem, kupayı da boş geçmedi ve 2 gol attı. Ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 9 gole ulaştı.

Karşılaşmada çift sarı karttan kırmızı kart gören Galatasaray'ın sağ beki Mariano, bu hafta ligde oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

27 bin 25 kişi maçı izledi

Galatasaray ile Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya hafta içi ve saatin geç olmasına rağmen ilgi yüksekti. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakayı toplam 27 bin 25 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü. Alanya taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Galatasaray taraftarları maç bitiminde elenmelerine rağmen takımını tribünlere çağırarak destek verdi.