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HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Akbaba'nın fotoğrafı şoke etti! Dizlerindeki detay...
23.10.2020 - 13:02 |

Emre Akbaba'nın fotoğrafı şoke etti! Dizlerindeki detay...

Galatasaray'da sakatlığının ardından sahalara geri dönen Emre Akbaba'nın fotoğrafında bir ayrıntı dikkat çekti.

Emre Akbaba'nın fotoğrafı şoke etti! Dizlerindeki detay...
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Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığının ardından eski performansına ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken; bir ayrıntı gözden kaçmadı.

Sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Emre Akbaba'nın dün idman fotoğrafı dikkat çekti.

Direkt dizinden hiç sakatlanmasa da yaşanan ameliyat ve sakatlıklar sonrasında oyuncunun dizlerinin hali herkesi üzdü.

Emre Akbabanın fotoğrafı şoke etti Dizlerindeki detay...

 

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