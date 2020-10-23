Emre Akbaba'nın fotoğrafı şoke etti! Dizlerindeki detay...

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığının ardından eski performansına ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken; bir ayrıntı gözden kaçmadı.

Sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Emre Akbaba'nın dün idman fotoğrafı dikkat çekti.

Direkt dizinden hiç sakatlanmasa da yaşanan ameliyat ve sakatlıklar sonrasında oyuncunun dizlerinin hali herkesi üzdü.