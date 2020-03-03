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HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Akbaba'nın sebebi Lemina!
03.03.2020 - 07:00 |

Emre Akbaba'nın sebebi Lemina!

Gabonlu futbolcu sakatlanınca, Emre Akbaba’nın oynamasının risk olacağı öngörüldü. Özellikle Seri’nin olumsuz etkileneceği planlandı ve Belhanda, Taylan gibi defansif isimler tercih edildi

Emre Akbaba'nın sebebi Lemina!

Cim-Bom’da Fenerbahçe maçından sonra Gençlerbirliği’ne karşı da on birde maça başlamayan Emre Akbaba’yı oynatmama tercihinin nedeni belli oldu.
Lemina’nın yokluğunda Belhanda’yı, her ikisinin yokluğunda ise önceki akşam Taylan’ı tercih eden teknik direktör Fatih Terim’in, Emre Akbaba’nın fiziksel olarak istenen düzeyde olmaması nedeniyle böyle karar aldığı öğrenildi.

8 aylık süren sakatlığın ardından ligin ikinci yarısıyla beraber sahalara dönen ve çok iyi bir grafik çizen Emre Akbaba’nın defansif zaaflarının da yine bu durumda etkili olduğu belirtildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in Lemina’nın yokluğunda Seri’ye defansif yönden yardım edecek bir futbolcu tercih ettiği bildirildi. Emre’nin oynaması durumunda Seri’nin de zorlanacağı düşünülerek önce Belhanda geçen haftada da Taylan da karar kılındı.

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