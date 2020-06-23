Emre Belözoğlu 1 haftada 3 görev yaptı!

Sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta 7 gün içinde 3 farklı göreve soyundu. İlk olarak 12 Haziran’daki Kayserispor lig maçında kenardan bir hoca gibi takımı yöneten sonra da oyuna girip 2-1’lik galibiyeti getiren Emre Belözoğlu, 16 Haziran’da takımı kupa maçına hazırladı. Tıpkı bir teknik adam gibi oyuncu değişikliklerinde aktif olan Belözoğlu, son olarak önceki günkü Kasımpaşa deplasmanında tribünde oturdu.

Bir idareci gibi takımı destekleyen Emre Belözoğlu, protokolde başkanların oturduğu bölümde yer aldı.

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