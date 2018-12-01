Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı.



Emre Belözoğlu 10 maç sonra ilk 11'de

Medipol Başakşehir'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



Son olarak ligin 3. haftasında turuncu-lacivertli ekibin sahasında Akhisarspor ile oynadığı mücadelede ilk 11'de forma giyen Emre, bu karşılaşmadan sonra oynanan 10 mücadelede ilk 11'de yer alamamıştı.



Medipol Başakşehir, 11 maç sonra kaybetti

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 11 maç sonra mağlubiyet yaşadı.



Ligde son yenilgisini 2. haftada deplasmanda Kasımpaşa karşısında 2-1'lik sonuçla alan Medipol Başakşehir, 11 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



İstanbul ekibinin ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi de bu yenilgiyle bitti.



İç sahadaki yenilmezlik serisi de sona erdi

Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan turuncu-lacivertli ekibin evindeki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.



Bu karşılaşmadan önce sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında 11 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık sonuçla alan Medipol Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmemişti.



Sivasspor'da büyük coşku

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, karşılaşma sonrasında galibiyet coşkusunu doyasıya yaşadı.



Kendilerini desteklemek için tribündeki yerini alan taraftarlarıyla karşılıklı tezahürat yapan oyuncuların sevinci, soyunma odasında da sürdü.



Medipol Başakşehir'in Sivasspor'a şansı tutmuyor

Turuncu-lacivertli ekibin, Demir Grup Sivasspor karşısında ligdeki galibiyet özlemi 5 maça yükseldi.

Rakibiyle oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, geçen sezon da sahasında rakibi ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara almıştı.



Medipol Başakşehir, ligdeki son 5 maçta rakibine 2 kez yenilirken, 3 karşılaşma da berabere sona erdi.



