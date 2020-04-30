Emre Belözoğlu açıkladı: Sezon sonu bırakıyorum...

Fenerbahçe’nin teknik heyetinde veya herhangi bir bölümünde görev almanın kendisi için büyük onur olduğuna işaret eden 39 yaşındaki oyuncu, “Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe’ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum” dedi.

‘Kupayla bitirmek istiyoruz’

Lig yarışını da değerlendiren tecrübeli kaptan, “Süper Lig beklentilerimizin dışında gelişti, şampiyonluk şansımız matematiksel olarak sürse de çok azaldı. Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanıp, ligi üst sıralarda bitirmek. En büyük hedefimiz ise Türkiye Kupası. Kulbundan tutmak üzere olduğumuz kupayı kazanıp, sezonu iyi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.