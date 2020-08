Emre Belözoğlu, adını Türk futbolcuna altın harflerle yazdırdı

Fenerbahçe’nin efsaneleşen kaptanlarından Emre Belözoğlu, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 1996’dan 2020’ye kadar geçen 24 yıllık sürede birbirinden önemli maçlarda forma giydi, başarılar elde etti, kaptanlığa yükseldi ve şampiyonluklara adını yazdırdı.

Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Başakşehir, Fenerbahçe ve A Milli Takım’da çok önemli dönemler geçiren Belözoğlu, 716 karşılaşmada forma giydi, 81 gol kaydetti. 40 yaşındaki futbolculuk kariyerini noktalayan deneyimli isim, UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası, 2002 Dünya Kupası 3.’lüğü, EURO 2008 yarı final, 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 İspanya Kral Kupası ve 1 İtalya Kupası ile unutulmaz bir dönem yaşadı.

Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Mircea Lucescu, Diego Simeone, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Abdullah Avcı, Christoph Daum, Roberto Mancini, Luis Aragones, Sam Allardyce ve Graeme Souness gibi ünlü teknik direktörlerle çalıştı.

Ronaldo ve Pele

Futbolculuğu boyunca Emre Belözoğlu, Brezilya’nın iki efsanesi Pele ve Ronaldo tarafından çok beğenildi. Inter’de Ronaldo ile beraber oynayan Emre, takım arkadaşının en beğendiği isimler arasında yer aldı. Pele ise FIFA’nın 100. yılında Belözoğlu’nu en iyi 125 futbolcu arasına yazdı.

Şimdi futbol aklı

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, çok sevdiği Fenerbahçe’de farklı bir görevde devam edecek. Şu ana kadar transfer çalışmalarıyla görevine resmen başlayan Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin yeni futbol aklı oldu.

Teknik direktör Erol Bulut’la yoğun bir mesai harcayan, flaş transferlere şimdiden imza atan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe camiasından alkışları topluyor.

Rakamlarla 24 yıl

-Emre Belözoğlu, 3 farklı dönemde 7 yıl oynadığı Fenerbahçe’de 228 maça çıktı. Belözoğu’nun en fazla forma giydiği takım sarı-lacivertliler oldu.

- Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupası kazandı.

- A Milli Takım’da 101 maça çıkan Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008’de oynayarak, iki büyük turnuvada yer aldı.

-Galatasaray’da 1996-2001 arası 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupası kazanan Emre Belözoğlu, 151 maça çıktı 22 gol attı.

- İtalya’da Inter’de İtalya Kupası’na uzanan Emre Belözoğlu, İspanya’da da Atletico Madrid’de Kral Kupası ve UEFA Süper Kupası kazandı. Emre Belözoğlu, Inter’de 114 maça çıkarak Çizme’de en fazla oynayan Türk futbolcu oldu.

-İngiltere Premier Lig’de Newcastle United ile 3 sezonda 82 resmi maça çıkan Emre Belözoğlu, Tugay Kerimoğlu’ndan sonra Ada’da en fazla oynayan Türk oyuncu oldu.

10’larla oynadı

Emre Belözoğlu, Türk futboluna transfer olan en büyük iki yıldız isim Gheorghe Hagi ve Alex de Souza ile yan yana oynadı. Galatasaray’da 1996-2001 yıllarında Hagi’nin yanında yer alan Emre, Fenerbahçe’de de 2008-12 yıllarında Alex ile aynı sahayı paylaştı.

MİLLİYET farkı!

Zeytinburnuspor altyapısından yetişen Emre Belözoğlu’nu tüm Türkiye henüz 11 yaşında iken Milliyet Gazetesi sayesinde tanımıştı.

Dönemin Milliyet muhabiri Halil Özer, geleceğin yıldızı olarak görülen Emre Belözoğlu’nun Galatasaray’a geçişini ‘İşte yılın transferi’ başlığıyla duyurmuştu.

‘Kaptanımıza teşekkürlerle’

Fenerbahçe, futbola veda eden Emre Belözoğlu için ‘teşekkür’ yazısı yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten ‘Kaptanımıza teşekkürlerle’ başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı isimler vardır, sadece formaya değil armaya yazılır, Kulüplerin tarihine kazınır, sonsuza dek unutulmazlar...

Kaptanımız Emre Belözoğlu, bugün itibariyle futbolu bıraktığını açıklamış; Kariyeri, başarıları, duruşu ve yaptıklarıyla işte bu unutulmazlar arasına adını yazdırmış,

Zeki Rıza Sporel, Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu gibi şanlı çubuklumuzun değerlerinden biri olarak aktif futbol hayatını noktalamıştır.

Her Fenerbahçeli için bir futbolcudan çok daha fazlasını ifade eden Büyük Kaptanımıza, çubuklu formayla bizlere yaşattığı her anı ve gurur için sonsuz teşekkür ediyoruz.

Ve her sonun bir başlangıç olduğunu bilerek; Fenerbahçe’ye bundan sonra katacağı başarılar ve güneşli günlerde kaldıracağımız kupalarda buluşmayı diliyoruz!

BÜYÜK KAPTAN EMRE BELÖZOĞLU, Sana Her Şey İçin Teşekkür Ediyor; Sonsuz Başarılar Diliyoruz!”