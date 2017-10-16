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16.10.2017 - 14:35 |

Emre Belözoğlu Avrupa Ligi'ne damga vurdu!

Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok isabetli pas (187) atan oyuncu oldu.

Emre Belözoğlu Avrupa Ligi'ne damga vurdu!
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Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, pas istatistiği ile UEFA Avrupa Ligi'ne şimdiden damga vurdu.

37 yaşındaki yıldız, golsüz biten Ludogorets ve 2-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Braga maçlarında forma giyerken 187 ile en çok isabetli pas atan oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı bu istatistiği takipçileriyle paylaştı. Emre, Portekiz'deki Braga maçında şık bir frikik golüne imza atmıştı.

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