Emre Belözoğlu Avrupa Ligi'ne damga vurdu!

Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, pas istatistiği ile UEFA Avrupa Ligi'ne şimdiden damga vurdu.

37 yaşındaki yıldız, golsüz biten Ludogorets ve 2-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Braga maçlarında forma giyerken 187 ile en çok isabetli pas atan oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı bu istatistiği takipçileriyle paylaştı. Emre, Portekiz'deki Braga maçında şık bir frikik golüne imza atmıştı.

?? Emre has completed the most passes of any player in the #UEL this season (187) ?? pic.twitter.com/fQYAAfg2hK