Emre Belözoğlu ayakta alkışladı! Oyuna girerken...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Ömer Faruk Beyaz, bu sezon ilk kez G.Birliği maçında forma şansı buldu.

83. dakikada Gustavo'nun yerine oyuna dahil olurken karşılaşmayı tribünden izleyen sportif direktör Emre Belözoğlu, ayağa kalkarak genç oyuncusunu alkışladı.

Sezon sonu F.Bahçe ile sözleşmesi bitecek olan Ömer Faruk'u imza için ikna etmeye çalışan yöneticiler, Alman ekiplerinin yakın takibindeki oyuncuyu kaybetmek istemiyor.