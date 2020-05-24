Emre Belözoğlu: Cengiz Ünder bir fenomen

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, La Gazetta dello Sport'a demeç verdi.

İşte 39 yaşındaki futbolcunun açıklamaları:

"- Cengiz Ünder müthiş bir oyuncu, o bir fenomen, gerçekten inanın bana. Tam anlamıyla bir patlama yapabilmesi için tek bir şeye ihtiyacı var. Dikkati dağılmadan her saat futbolu düşünmesi gerekiyor. Benim sesime kulak verirse, dünyanın en iyi futbolcularından biri olacak.

"Mancini winner bir karakter"

- (Inter'deki eski hocası Roberto Mancini hakkında...) Mancini çok iyi bir hoca ve winner (kazanan) bir karakter. Bence onun sırrı yaşıydı, biz futbolculara çok yakın olmasıydı. Anlatmak istediğini hemencecik aktarabiliyordu.

-Juventus bir adım önde. Çünkü bunun sebebi kadrolarında Cristiano Ronaldo var. Messi ile birlikte dünyanın en iyi futbolcusu.

-Moratti tek kelimeyle baba gibiydi. Okan ile birlikte imza günümüzde Türk kahvesi getirdik. Şaşırdı ve böyle şeylerle pek karşılaşmadığını söyledi, "Bir futbolcunun bana bir şey getirdiği nadir olur."