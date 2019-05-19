19.05.2019 - 13:12 |
Emre Belözoğlu, Galatasaray maçı kadrosuna alındı
Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve hafta boyunca yapılan idmanlarda yer alamayan kaptan Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı.
Medipol Başakşehir'de Galatasaray'la oynanacak şampiyonluk maçı öncesinde Emre Belözoğlu gelişmesi yaşandı.
Trt Spor'un haberine göre tecrübeli futbolcu, bu akşam oynanacak maçın kadrosuna alındı. Emre, sakatlığı nedeniyle hafta boyunca gerçekleştirilen antrenmanlarda yer alamamıştı.