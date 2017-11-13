13.11.2017 - 09:45 |
Emre Belözoğlu, Galatasaray maçına yetişecek
Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı öğrenildi.
Başakşehir’de gündem Galatasaray maçı... İstanbul ekibinde son lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncuların durumu merak konusu. Özellikle de orta sahanın vazgeçilmez ismi Emre Belözoğlu.
Deneyimli futbolcunun durumunun son derece iyiye gittiği öğrenilirken Galatasaray’la oynanacak kritik mücadeleye kadar sahada olmasına kesin gözle bakılıyor. (Fanatik)